しまむらグループのベビー・トドラー用品の専門店「バースデイ」は、2026年2月25日から3月1日まで「冬物最終うりつくし」セールを開催しています（宮崎県・鹿児島県・沖縄県は除く）。肌着は2枚組429円、パジャマは770円特に注目したいのは、"550円アイテム"です。・プルオーバー（80／90／95cm）・ボトムス（80／90／95cm）・帽子（52cm）・敷きパッド（70×120cm）・スリーパー・毛布また、肌着は429円に値下げされています。2枚