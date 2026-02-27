２７日に実施された２年債入札（第４８２回、クーポン１．３％）は、最低落札価格が１００円０９銭５厘（利回り１．２５１％）、平均落札価格が１００円１０銭８厘（同１．２４４％）となった。小さければ好調とされるテール（平均落札価格と最低落札価格の差）は１銭３厘で、前回（１月３０日）の１銭０厘から拡大。応札倍率は３．３２倍となり、前回の３．８８倍を下回った。 出所：MINKABU PRESS