ウェルディッシュが反発している。２６日の取引終了後に、業務提携先で給食受託運営事業などを展開するＡＣＡＮｅｘｔ（東京都港区）の株式を追加取得し連結子会社化すると発表しており、業績への貢献を期待した買いが入っている。 両社は昨年４月に業務提携し、ＷディッシュはＡＣＡＮｅｘｔに出資。その後の追加出資もあり現在、ＷディッシュはＡＣＡＮｅｘｔ株式の１６．３％（議決権所有割合）を保有しているが、