ＧｒｅｅｎＢｅｅが後場に入り上げ幅を拡大している。午前１１時３０分ごろ、１００％子会社ＧｒｅｅｎＢｅｅＥｎｅｒｇｙがウエストホールディングス傘下のウエストエネルギーソリューションから系統用蓄電施設「備前市穂波高圧第２蓄電所」を取得し、受電を開始したと発表しており、好材料視されている。ＧｒｅｅｎＢｅｅＥｎｅｒｇｙではアグリゲーター（特定卸供給事業者）と運用業務委託