◆■後半、中国に対応されて痛恨の逆転負け 最大15点リードからの逆転負け――。試合後の記者会見では「自分の責任」「自分の力のなさ」「自分のふがいなさ」という言葉を連発する渡邊雄太がいた。勝利に導けなかったことに、チームリーダーとして自責の念を感じていたのだ。 前半と後半では、まるで別のチームが戦っているかのような試合だった。 ゲームの序盤、中