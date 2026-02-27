Prime Videoで2026年3月から配信される新着コンテンツが発表された。 参考：2025年は松村北斗の1年だった日本アカデミー賞“W受賞”をドラマライターも絶賛 映画では、大沢たかお主演のAmazon Original映画『沈黙の艦隊 北極海大海戦』が独占配信される。そのほか、松たか子と松村北斗（SixTONES）が共演したラブストーリー『ファーストキス 1ST KISS』、北川景子と森田望智が共演したサス