午後１時現在の東証プライムの値上がり銘柄数は１３４６、値下がり銘柄数は２１６、変わらずは２９銘柄だった。業種別では３３業種中３２業種が上昇。値上がり上位に建設、石油・石炭、卸売、鉱業、その他製品、水産・農林など。値下がりは精密機器のみ。 出所：MINKABU PRESS