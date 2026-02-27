シカゴ・ブルズ vs ポートランド・トレイルブレイザーズ日付：2026年2月27日（金）開催地：ユナイテッド・センター（Chicago）最終スコア：シカゴ・ブルズ 112 - 121 ポートランド・トレイルブレイザーズ NBAのシカゴ・ブルズ対ポートランド・トレイルブレイザーズがユナイテッド・センター（Chicago）で行われた。 第1クォーターはシカゴ・ブルズがリー