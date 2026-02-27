CFexpressを採用するミラーレスカメラが徐々に増えてきた今、あらためてCFexpressの必要性を紐解いてみたい。そうしたカメラを購入したみなさんが知りたいのは、「CFexpressは必要か、不要か」というシンプルな答えだ。それを見つけるために、いろいろな観点から検証していこうと思う。 CFexpressのメリットを享受できるのは誰なのか？ みなさんの中にある疑問は、「自分はCFexpressの恩恵を受けられるのか？」―