【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ちゃんみな主宰のセルフプロデュース型レーベル「NO LABEL ARTISTS」第1弾アーティストとしてデビューした“ふみの”が、2ndデジタルシングル「ホットライン」を3月13日にリリースすることが決定した。 ■作詞・作曲に加えて、アコースティックギターやハーモニカの演奏も自身で担当 2026年1月11日にデビューを飾ったふみのは、