FRUITS ZIPPERの公式Xが更新され、櫻井優衣と鎮西寿々歌の2ショットが公開された。 【写真】完璧モデルモード、シックな装いでミラノに降り立ったFRUITS ZIPPERの櫻井優衣と鎮西寿々歌 ■Max Maraを纏い、クールな雰囲気を漂わせる櫻井優衣と鎮西寿々歌 イタリア・ミラノで現地時間の2月24日から3月2日にかけて『ミラノ・ファッションウィーク 2026秋冬コレクション（Milano Fashion Week 2026 A/W）』が開催