SEVENTEEN¡Ê¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£ー¥ó¡Ë¤ÎJEONGHAN¡Ê¥¸¥ç¥ó¥Ï¥ó¡Ë¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£²­Æì¤òËþµÊ¤¹¤ë¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡Û①②²­ÆìÎ¹¹Ô¤òËþµÊ¤¹¤ëSEVENTEEN¥¸¥ç¥ó¥Ï¥ó¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥·¥ç¥Ã¥È ¢£¡Ö¤Þ¤¿À»ÃÏ¤¬Áý¤¨¤¿¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¡£SEVENTEEN¥¸¥ç¥ó¥Ï¥ó¤¬²­ÆìÎ¹¹Ô¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³« ¸½ºßÆþÂâÃæ¤Î¥¸¥ç¥ó¥Ï¥ó¤Ï¡¢2·îÃæ½Ü¤Ë¤â²­Æì¤Ç²á¤´¤¹¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥·