ユアテック [東証Ｐ] が2月27日後場(13:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の175億円→185億円(前期は173億円)に5.7％上方修正し、増益率が1.1％増→6.9％増に拡大し、従来の31期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。ただ、通期の連結最終利益は従来予想の122億円→100億円(前期は119億円)に18.0％下方修正し、一転して16.5％減益見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づ