27日13時現在の日経平均株価は前日比36.25円（0.06％）高の5万8789.64円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1346、値下がりは216、変わらずは29と、値上がり銘柄の割合が80％を超えている。 日経平均プラス寄与度トップはファストリ で、日経平均を89.05円押し上げている。次いでソニーＧ が37.44円、コナミＧ が32.26円、信越化 が25.24円、イビデン が24.60円と続く。 マイナス寄与度は302.17円の押し下げ