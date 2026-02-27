米メディア『ドジャース・ネーション』は26日（日本時間27日）、「ムーキー・ベッツ内野手が型破りなトレーニング方法に取り組む」と題して記事を公開。オリックス時代から専属トレーナーとして山本由伸投手とタッグを組んできた矢田修氏とともに練習に励む様子を紹介した。 ■ベッツが矢田氏を肩車 『ドジャース・ネーション』は同日、公式Xにベッツの練習風景を投稿。