27日の外国為替市場のドル円相場は午後1時時点で1ドル＝155円77銭前後と、前日午後5時時点に比べ27銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝183円87銭前後と49銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース