JRAは27日、第100回（GII、中山芝1800m）の枠順を発表した。1800m戦では馬券外なしのレーベンスティールは4枠5番、昨年の2着馬エコロヴァルツは6枠10番、久々の重賞Vを目指すチェルヴィニアは4枠6番から発走する。 ■内回りコースの開幕週らしく内優勢 過去10年、複数勝利を挙げているのは1枠【3.0.0.10】、3枠【2.2.1.10】、5枠【2.1.0.12】、7枠【2.1.2.14】と、偶然かもしれないが奇数枠ばかり。次いで4枠