2026年2月27日、台湾メディア・中国時報は、台湾と日本がワーキングホリデー（ワーホリ）ビザの生涯発給回数を1回から2回に増やすことで合意し、今月1日から施行されたと報じた。記事は、台湾の卓栄泰（ジュオ・ロンタイ）行政院長が26日に発表した内容を紹介。申請資格は18〜30歳の青年で、日本側が毎年提供する定員は1万人となることを伝えた。そして、過去最多の申請者数は2019年の7486人で、近年は約3000人台で推移していると