阪神・藤川球児監督（45）が27日、3月27日（対巨人、東京ドーム）から始まるレギュラーシーズンの開幕投手を村上頌樹投手（27）に託した。あわせて、開幕捕手に坂本誠志郎を起用すると明言。全体練習の合間に緊急会見を行い「開幕バッテリー」をサプライズ発表。ちょうど1カ月後に始まる長丁場の先陣を、昨季の3冠右腕と侍捕手のコンビに任せた。「今シーズンも、村上頌樹で阪神タイガースはいきます！」甲子園球場の一室に