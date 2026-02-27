「井上尚弥の再来」とも呼ばれる、ボクシング24年U―19世界選手権60キロ級金メダリストでアマ9冠の藤木勇我（18）が27日、横浜市内のホテルで会見し、大橋ジムからプロ転向することを発表した。大阪府出身の藤木は元プロボクサーの父・直樹さんの影響で、小1からボクシングを始め、23年4月に大阪・興国高に進学し、高校全国大会を全て制覇。23年にアジア・ジュニア選手権60キロ級、24年に世界U19選手権を同級を制し、昨年11月