俳優の堺雅人（５２）が２７日、都内で主演舞台「ＰＡＲＣＯＰＲＯＤＵＣＥ２０２６『スリーゴースト』」（２０２６年１０月、ＰＡＲＣＯ劇場ほか）の制作発表会見に登壇した。１７年ぶりの舞台となる堺は「とにかくワクワクしております」と笑顔で話したが、「思い入れがびっくりするぐらいなくて」とまさかの心境も明かした。その理由について、「（観客が）２００人ぐらいの劇場で育ったので、これが当たり前のように