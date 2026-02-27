Image: LADAS(ラダス) こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。水シミになる前に、愛車の水滴はサッと取り除きましょう。machi-yaでキャンペーン中の「TRIPLE SHOT」はボディや窓に残る水滴をスパッと水切りできる3in1スキージー。さらに洗いやホコリ取りブラシとしても使えるから、1本あるとタオルを使う枚数が減らせて洗車の効率も上がりますよ。おト