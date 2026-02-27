【GATE SEASON2自衛隊彼の海にて、斯く戦えり】 放送開始時期：2027年 アニメ「GATE SEASON2自衛隊彼の海にて、斯く戦えり」の放送時期が2027年に決定。第1弾PVが公開された。 本作は、アルファポリスが出版、柳内たくみ氏が執筆を務める“異世界×自衛隊”ファンタジーライトノベル「ゲート」シリーズの新章「ゲート SEASON2 自衛隊 彼の海にて、斯く戦えり