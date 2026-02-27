【LINEヤフー：「ポケモン」30周年コラボ企画】 2月27日より開始 LINEヤフーは2月27日、ポケモンと提携し「ポケットモンスター」シリーズの30周年を記念したコラボレーション企画を開始した。 共に30周年を迎える「ポケモン」と「Yahoo! JAPAN」のコラボレーションが実現。スマートフォン用の「Yahoo! JAPAN」アプリでは、ポケモン30周年の関連ニ