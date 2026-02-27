【モデルプレス＝2026/02/27】2026年5月17日に札幌コンベンションセンターにて開催される北海道のファッションイベント『UP-T Presents SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING／SUMMER』（略称：『アップティー サツコレ2026SS』）の新たな出演者が発表された。【写真】「サツコレ2026SS」ゲストモデルの新たな出演者◆コムドットAMUGIRI＆悠馬ら、出演決定ゲストモデルとして、景井ひな、花山瑞貴、PyunA.の出演が決定。シューティング