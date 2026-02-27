【モデルプレス＝2026/02/27】森永製菓が2月27日、公式Xを更新。嵐・櫻井翔が、inゼリーおよびカレ・ド・ショコラのイメージキャラクターを3月2日で卒業することを伝えた。【写真】嵐、5年ぶり新アーティスト写真◆櫻井翔、イメージキャラクター卒業同社は「櫻井翔さんは、inゼリーおよびカレ・ド・ショコラのイメージキャラクターを、2026年3月2日をもちまして卒業することとなりました。SNSやHPでの掲出は2026年3月2日11時までの