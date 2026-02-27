【モデルプレス＝2026/02/27】フリーアナウンサーでタレントの沖田愛加が2月26日、自身のInstagramを更新。ニットトップスとミニのバルーンスカートの衣装姿を披露し、話題となっている。【写真】29歳美人アナ「春らしくて素敵」バルーンミニスカで美脚スラリ◆沖田愛加アナ、衣装姿でオフショット公開沖田アナは「楽しかったあ！ 今日もボートレーススペシャルライブ見てくれてありがとう」とつづり、YouTubeチャンネル「ボートレ