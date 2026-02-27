これは筆者の体験談です。息子が3歳のころ、食事のマナーを覚えさせようと一生懸命教えていました。毎回ご飯をこぼすことにイライラし、ついきつく叱ってしまう日々が続きました。そんな中、先輩ママの一言で、息子の成長を見守る大切さに気づき、親としての接し方を見直すきっかけとなった出来事です。 食べこぼしが悩みの種 息子が3歳のころ、食事中にいつもご飯をこぼしてしまうのが悩みの種でした。床にはご飯粒やお