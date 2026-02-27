2026年春は、定番のデニムジャケットがより洗練されたシルエットで登場。着回し力とトレンド感を兼ね備えた名品が揃いました。カジュアルをクラスアップさせる、最旬のラインナップをご紹介します。 【シンゾーン】洗練を引き立てるブラックデニムジャケット 「DENIM JACKET」各\41,800 【シンゾーン】で人気のデニムジャケットに待望の新色ブラックが登場。身幅と袖幅をあえてコンパクトに設計することで