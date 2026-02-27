柏木由紀が主演を務める3月7日・14日放送の土ドラ特別企画『元カレの猫を、預かりまして。』（東海テレビ・フジテレビ系）より、猫の“声”を担当する浪川大輔ら6人の追加キャストが発表。あわせて、メインビジュアルと主題歌情報も解禁された。【写真】浪川大輔が声を担当する不思議な猫・ヨミチ本作は、仕事にやりがいを感じながらも、恋愛が面倒になってしまった34歳のバリキャリ女性を主人公に描く、仕事×恋愛×もふもふ