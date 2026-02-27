阪神・藤川球児監督が２７日、甲子園で村上頌樹投手が２年連続で開幕投手を務めることを公表した。会見場で「きょうから１か月後、３月２７日の東京ドーム、読売巨人との開幕投手を発表します。どうぞ！」と切り出すと、村上を呼び寄せて「今シーズンも村上頌樹投手でタイガースはいきます」と力を込めた。昨季の大役は２４年１１月の球団行事のゴルフのラウンド中に通達したが、験を担いで同じやり方を踏襲。「ショートホール