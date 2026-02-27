バルセロナMFデ・ヨングがトレーニング中に負傷スペイン1部バルセロナに所属するオランダ代表MFフレンキー・デ・ヨングは、現地時間2月26日のトレーニング中に負傷し、戦線を離脱することになった。今週末のリーグ戦だけでなく、国王杯の欠場も確定。スペイン紙「ムンド・デポルティーボ」は「ハンジ・フリック監督にとって大きな痛手」と報じ、中盤の要を欠くチームの現状を伝えている。記事によると、デ・ヨングは現地時間2