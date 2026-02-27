アマチュアボクシングで４９戦４９勝（３３ＫＯ）無敗を誇り、世界ユース、全日本選手権など９冠を達成した藤木勇我（１８）が２７日、横浜市内のホテルで会見し、大橋ジムに所属しプロに転向することを発表した。藤木は大阪・興国高で出場した高校全国大会（選抜、総体、国体）を６大会すべて制覇。さらに高１でアジアジュニア選手権、高２でＵ―１９世界選手権で金メダルを獲得。昨年１１月の全日本選手権では男子ウエルター