人気気象予報士の奈良岡希実子さん（４０）が２７日に自身のインスタグラムを更新し、１０年出演してきた日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）のお天気キャスターを３月５日の放送を持って卒業すると発表した。また第２子妊娠中であることも報告した。「いつも応援してくださっている皆さま。ありがとうございます。実は、３月５日木曜日を最後に、情報ライブミヤネ屋を離れることになりました」