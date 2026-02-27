動画配信サービス「Prime Video」のプライム会員特典対象作品となる3月のラインアップが発表された。『沈黙の艦隊 北極海大海戦』や『ファーストキス 1ST KISS』、『ジュラシック･ワールド／復活の大地』、『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』、『カラちゃんとシトーさんと、』など、話題の映画やドラマが登場。プライム会員は追加料金なしで以下の作品を見放題で視聴できる。【画像】主な配信作品のキービジュアル■