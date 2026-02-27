アイドルデュオ「ROIROM」の浜川路己（20）が26日深夜放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」(木曜深夜0・45）にゲスト出演。初恋の思い出を明かした。初恋を覚えているかと振られた浜川は「覚えてます」と回答。「僕、初恋は保育園の先生だったんですよ」と打ち明けた。続けて「だから、僕保育園の先生のシャンプーの匂いとかも覚えてます。それぐらい好きだった」とぶっちゃけ。共にデュオを組む本多大夢は「怖っ