料理研究家・調理師・食育インストラクター・野菜ソムリエのsachiです。胡麻和えといって浮かぶ野菜は、なんといっても「ほうれん草」が一番だと思いますが、冬の今が旬な「水菜」でもぜひ試していただきたいんです。今回は、今が旬の水菜を使った胡麻和えをご紹介します。【詳細】他の記事はこちら水菜の胡麻和えを作るのにかかる時間約20分水菜の胡麻和えのカロリー約89kcal／1人分止まらない美味しさ！水菜の胡麻和えシャキシャ