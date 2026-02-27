きょう（27日）午前11時50分ごろ、岡山県総社市下倉の県道倉敷―美袋線でトレーラーと車が衝突する事故がありました。 【写真を見る】【速報】総社市の県道でトレーラーと車が衝突女性が救急搬送【岡山】 ▶現場の画像を見る 消防によりますと、この事故で、車を運転していた女性が救急搬送されたということです。 【現場】 ▶この記事を最初から読む