スカイマークは、東京/羽田〜札幌/千歳・神戸・福岡線で3月に臨時便の運航を決めた。運航便数は、東京/羽田〜札幌/千歳線が26便、東京/羽田〜神戸・福岡線が各6便。機材はボーイング737-800型機を使用する。これにより運航日には、東京/羽田〜福岡線は1日14往復、東京/羽田〜札幌/千歳線は同最大11往復、東京/羽田〜神戸線は同7往復を運航することになる。航空券の発売は2月27日午前11時から開始している。■ダイヤSKY915東京/羽