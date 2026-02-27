冷たい飲み物を用意したのに、氷が溶けて味が薄くなる。そんな小さな不満、意外と多いですよね。ダイソーでは、凍らせて使うタイプの氷代わりアイテムが売っています。落ち着いた質感のストーン素材で、高級感のある見た目が印象的。飲み頃の温度をキープして、最後まで味が変わりにくいから、ゆっくり飲み物を楽しめます。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ストーンアイスキューブ（3個）価格：￥110（税込）内容量：3個