KDDIは27日、キャッシュレス決済サービス「au PAY」で、自動販売機のサービス「ジハンピ」と「Coke ON」で特典を進呈するキャンペーンを実施する。期間は3月1日から。 サントリーが提供する自販機キャッシュレスアプリ「ジハンピ」では、101円～250円までのドリンク1本が実質100円相当で購入できるよう、差額がau PAY残高で還元される。キャンペーン期間は3月1日～31日まで。