この冬に仕込んだ新酒の出来栄えを披露する「きき酒会」が石川県内トップを切って金沢市で行われました。しぼりたての日本酒を審査する「きき酒会」は、新酒の出来栄えを披露するとともに審査・品評を通して杜氏や蔵人の技術向上を目指します。石川県内のトップを切って金沢で行われたきき酒会では市内にある4つの蔵の吟醸酒や純米酒39点を金沢国税局の鑑定官らが色や香り、味わいなどで総合的に評価しました。2025年度は猛暑や冬