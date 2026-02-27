今年は『人間らしい』がトレンド！？人型ロボットが続々登場しています。「みなさん、こんにちは。私の名前はヤマトロイドです」挨拶をするのは大阪・関西万博の「いのちの未来」に展示されていたアンドロイドです。閉幕後、７体が京都府に無償で譲渡され、その一部が、抽選で選ばれた参加者に公開されました。「迫力で感動というか、すごいなと思いました」「（万博では）人がいっぱいで見られなかったので、ゆっくり見