ブルージェイズの岡本和真選手が日本時間27日、マーリンズとのオープン戦に出場し3打数1安打2打点の活躍を見せました。昨季のワールドシリーズでも大活躍したウラジーミル・ゲレロJr.選手やジョージ・スプリンガー選手、アレハンドロ・カーク選手、アーニー・クレメント選手などが名前を連ねたこの試合。岡本選手は「6番・サード」で先発出場しました。1回裏の第1打席では、チャンスでサードゴロに倒れた岡本選手。3回裏の第2打席