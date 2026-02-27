巨人は２７日、昨季限りで現役を引退した長野久義編成本部参与の引退試合である３月１４日・日本ハム戦（東京ドーム）で監督・コーチ・選手が左袖に引退記念ロゴワッペン「ＲＥ５ＰＥＣ７」が付いたユニホームを着用すると発表した。当日は、来場者全員に「ＲＥ５ＰＥＣ７」がデザインされたスペシャルボードが配布され、試合中には長野氏の現役１６年間の名場面映像も用意されている。試合終了後には背番号「７」のユニホーム