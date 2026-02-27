元乃木坂４６メンバーで女優の堀未央奈が２７日までにＳＮＳを更新。制服オフショットを公開して話題になっている。自身のインスタグラムに「２／２７（金）２４：４５〜テレビ朝日しくじり先生に出演します！」と宣伝すると、続けて「姫山椿以来のセーラー服笑ぜひご覧ください」と記し、オフショットを公開。セーラー服を着て、鏡越しで自撮りする姿などを投稿した。この投稿には多数のいいねが寄せられている。