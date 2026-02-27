ＸＧは２７日、公式Ｘを更新し、今後の世界ツアーについて「慎重に協議を重ねた結果、予定通りに開催させていただくこととなりました」と発表した。ＸＧについては、プロデューサーのＳＩＭＯＮこと酒井じゅんほ容疑者らが麻薬取締法違反の疑いで２３日に現行犯逮捕されている。ＸＧは公式Ｘに文書をアップ。ワールドツアーについて「今後の公演につきまして、慎重に協議を重ねた結果、予定通り開催させていただくこととなりま