美容室の口コミサイト「ヘアログ」を運営するノーマリズムはこのほど、全国の20代〜50代の男女(花粉症の人)を対象に「花粉の時期、髪や頭皮に対策をしていますか?」を尋ねるアンケート調査を実施。アンケート結果をもとに、花粉における髪・頭皮対策の実態について調査・分析を行なった。○■花粉症の人の約6割が「髪や頭皮の対策をしている」と回答「花粉の時期、髪や頭皮に対策をしていますか?」の質問では、「対策している」が5