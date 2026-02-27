「韓国野球のほうがおもしろいです」WBC開幕目前の今、沖縄で強化合宿を行っている韓国代表。【写真】イチロー激怒、韓国の“マウンド国旗立て”多くのファンが練習を見守っているが、大半は韓国から訪れたファンだ。それでも、意外に日本人の姿も少なくない。それも長時間、熱心に見守るファンである。大阪から駆けつけたタケウチ・リンタロウさん（22）もその一人だ。日本は言わずと知れた野球大国である。日本プロ野球（NPB）へ