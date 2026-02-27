メ～テレ（名古屋テレビ） 28日の閉店を控える名古屋の名鉄百貨店は、27日が平日最後の営業日となり、朝から多くの人でにぎわっています。 28日、71年の歴史に幕をおろす名鉄百貨店は、「閉店売り尽くしセール」が佳境を迎えています。 27日も朝から最大8割引きのセール品などをお目当てに多くの人でにぎわい、スタッフが次々と商品を追加していきました。 「高校の時からずっと来ているから、あすまで